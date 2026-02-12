Синоптики рассказали про мягкий финал зимы
Источник фото: Вологда.рф
При этом дефицита осадков не ожидается
По заявлению синоптиков, финальная часть зимы обещает быть достаточно мягкой. Правда, перед этим погода еще сможет преподнести ряд сюрпризов. Если в предстоящие выходные температура пойдет на повышение с большим количеством осадков, то в начале следующей недели зима сможет вернуть свои позиции.
В частности, в Вологодской области по ночам температура будет опускаться до -16 градусов, днем воздух будет прогреваться до -7… -8 градусов, что близко к февральским показателям.
«Вторая половина текущего месяца в целом будет на несколько градусов теплее средних параметров метеостатистики, при этом дефицита осадков не будет – в переводе на воду с неба выпадет до 90-100% месячной нормы небесной влаги, однако сугробы за две недели могут «сдуться» примерно на 10 см», - рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.