Синоптики рассказали про мягкий финал зимы

Источник фото: Вологда.рф

При этом дефицита осадков не ожидается

По заявлению синоптиков, финальная часть зимы обещает быть достаточно мягкой. Правда, перед этим погода еще сможет преподнести ряд сюрпризов. Если в предстоящие выходные температура пойдет на повышение с большим количеством осадков, то в начале следующей недели зима сможет вернуть свои позиции.

В частности, в Вологодской области по ночам температура будет опускаться до -16 градусов, днем воздух будет прогреваться до -7… -8 градусов, что близко к февральским показателям.