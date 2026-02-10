«Вы вообще в себе?»: адвокат Маргарита Гаврилова раскрыла, как Седокова «бегает» от суда по наследству Яниса Тиммы

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрист рассказала, что Анна Седокова пытается сбежать от процесса

Юрист Маргарита Гаврилова, защищающая интересы семьи погибшего при странных обстоятельствах спортсмена Яниса Тиммы рассказала, что Анна Седокова пытается всеми силами сбежать от судебного процесса.

Маргарита Гаврилова:

Анна Владимировна, Вы вообще в себе? Сперва Вы обличали умершего мужа, прописывая ему все грехи мира и строя из себя страдалицу, потом Вы бегали от журналистов и отказывались комментировать случившуюся трагедию! Потом Вы и Ваши адвокаты с незнакомым цветом лица демонстративно игнорировали мои устные и письменные обращения, а сейчас и того лучше - Вы начали бегать от судебного процесса!

Оказывается, звезда шоу-бизнеса, экс-солистка золотого состава Виа-Гры подала заявление о вступлении в наследство по всем основаниям, она предъявила свою регистрацию по месту проживания - Москва, улица Академика Королёва. Это территориальная подсудность Останкинского райсуда. Туда и подавалось исковое заявление. Ранее адвокат по этому адресу направила копию иска. Теперь выяснилось, что Седокова по данному адресу уже не живет и не зарегистрирована.

Занятно, что ранее СМИ облетела новость, что, якобы, Анна находится в рехабе.

Вот, что пишет канал Свита Короля:

Друзья певицы намекнули нам, что «Анна на несколько дней отправилась в клинику, чтобы избавиться от одной небольшой, но мешающей ей жить проблемки». Ранее подруга Седоковой рассказывала, что у Анны возникли проблемы с алкоголем. А служащие одного из отелей, в котором останавливалась певица, по секрету поделились, что иногда она засыпала в кресле или на полу, даже не раздеваясь. А рядом всегда была пустая бутылка или даже две".

Гаврилова искренне посмеялась над этим:

Новость, конечно, вызывает смех! У вдовицы есть две зависимости - желание получить побольше денег с питательных мужчин типа Яниса и максимально консумационно позиционировать свою «неземную красоту».

Но куда же делась певица? Юрист даже сама съездила по указанному адресу, и оказалось, что Седокова там не жила и никто ее не видел.

Маргарита Гаврилова напомнила, что Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении по статье 322.2 УК РФ.

Таким образом, зарегистрировавшись по адресу без намерения проживания, Вы совершили уголовно наказуемое деяние! Все Ваши последующие регистрации выйдут Вам ох как боком! Вы бегаете от судебного процесса? А есть чего бояться? - спрашивает защитница интересов родителей Яниса.

Она уверена, что Седокова меняет регистрацию специально, чтобы суд не начал рассматривать исковое заявление: