На Кубу – со своим керосином, там средневековье

Юлия Галунова
Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Нефтедобывающая Куба осталась почти без керосина.


Аэропорты страны не могут заправлять самолеты. Коммунистическое правительство предупредило иностранные авиакомпании, что их самолеты останутся без топлива. Интересная ситуация продлится с 10 февраля до 11 марта, как минимум.

На Кубу пока еще летают испанские, американские, мексиканские и панамские самолеты. Нужно большое искусство довести нефтедобывающую страну до отсутствия керосина для самолетов.

Местным и без керосина не просто. Нелегкую жизнь осложняют постоянные отключения электроэнергии и проблемы с едой. На Кубе карточная система. Основа питания большинства семей - рис. Его выдается 2,5-3 кг на человека в месяц.

В США ввели чрезвычайное положение из-за Кубы. Трамп так сильно боится маленького соседа?

Без керосина для самолетов придется еще тяжелее. Особенно тем жителям Кубы, чьи доходы связаны с туризмом и проституцией для туристов.

