На Кубу – со своим керосином, там средневековье
Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru
Нефтедобывающая Куба осталась почти без керосина.
Аэропорты страны не могут заправлять самолеты. Коммунистическое правительство предупредило иностранные авиакомпании, что их самолеты останутся без топлива. Интересная ситуация продлится с 10 февраля до 11 марта, как минимум.
На Кубу пока еще летают испанские, американские, мексиканские и панамские самолеты. Нужно большое искусство довести нефтедобывающую страну до отсутствия керосина для самолетов.
Местным и без керосина не просто. Нелегкую жизнь осложняют постоянные отключения электроэнергии и проблемы с едой. На Кубе карточная система. Основа питания большинства семей - рис. Его выдается 2,5-3 кг на человека в месяц.
Без керосина для самолетов придется еще тяжелее. Особенно тем жителям Кубы, чьи доходы связаны с туризмом и проституцией для туристов.