Новости

Зачем солдат США заставляют смотреть фильм о жене Трампа

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент

Американские военные пожаловались на то, что командиры заставляют их смотреть документалку про Меланию Трамп, чтобы повысить сборы этой агитки.


Тревогу забил Фонд свободы вероисповедания военнослужащих. Эти люди собрали достаточно данных и обратились в СМИ, включая Business Insider. Как пример, один из обратившихся -военнослужащий США, проходящий действительную военную службу. Он сообщил, что пишет от имени десятка сослуживцев и членов их семей, которые почувствовали «давление» со стороны командира подразделения, заставившего их посмотреть фильм.

Документальный фильм «Мелания» от Amazon собрал всего 7 млн долларов за выходные из 77 млн, потраченных на его создание.

Этот Фонд – серьёзная организация. Он создан бывшими военными и объединяет 100 000 действующих и бывших военнослужащих США.

Новый вид драки стал популярен в США

Министерство войны США официально опровергло эти данные и назвало их фантастическими.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Больно в области Японии: на выборах победили друзья американского ядерного оружия
И Индия тоже: она задержала 3 танкера
У блогера отобрали камеру при попытке трансляции из Антарктиды