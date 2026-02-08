Зачем солдат США заставляют смотреть фильм о жене Трампа
Американские военные пожаловались на то, что командиры заставляют их смотреть документалку про Меланию Трамп, чтобы повысить сборы этой агитки.
Документальный фильм «Мелания» от Amazon собрал всего 7 млн долларов за выходные из 77 млн, потраченных на его создание.
Этот Фонд – серьёзная организация. Он создан бывшими военными и объединяет 100 000 действующих и бывших военнослужащих США.
Министерство войны США официально опровергло эти данные и назвало их фантастическими.