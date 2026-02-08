Лепс прозрел о женщинах и не будет дарить им на 8 Марта

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В телеграм-канале исполнителя Лепса опубликовано видео с не предвещающей беды подписью.

«Сегодня поучаствовал в юбилейном концерте Аниты Цой и после ответил на несколько вопросов журналистов».

На видео Лепс ответил на вопросы женщин с микрофонами.

"8 Марта - есть кого радовать?

Клара Цеткин, Роза Люксембург меня мало интересуют.

Нет, но из девушек-то радовать?

Пошли они *** ваши девушки!"

Действительно, такой подход - спорить и настаивать выглядит как попрошайничество в интересах женского пола. Лепс определился, по-крайней мере, пока.

"Наше время еще придет. Меня вообще сейчас никто не интересует. Кроме своего благосостояния. Поздно перевоспитываться.

В Таиланде отдых не удался. Проболел, 12 дней пролежал в номере.

А кто ухаживал за Вами?

Масса людей в Таиланде. Аврора ухаживала, помогала.

Вы за ней будете следить?

Зачем за ней следить? Самостоятельный, взрослый человек, 20 лет уже".

Еще Лепс сообщил, что вдохновляется деньгами и у него много работы. У него в планах писать тексты и делать концерты.