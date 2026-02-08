Лепс прозрел о женщинах и не будет дарить им на 8 Марта
Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В телеграм-канале исполнителя Лепса опубликовано видео с не предвещающей беды подписью.
«Сегодня поучаствовал в юбилейном концерте Аниты Цой и после ответил на несколько вопросов журналистов».
На
"8 Марта - есть кого радовать?
Клара Цеткин, Роза Люксембург меня мало интересуют.
Нет, но из девушек-то радовать?
Пошли они *** ваши девушки!"
Действительно, такой подход - спорить и настаивать выглядит как попрошайничество в интересах женского пола. Лепс определился, по-крайней мере, пока.
"Наше время еще придет. Меня вообще сейчас никто не интересует. Кроме своего благосостояния. Поздно перевоспитываться.
В Таиланде отдых не удался. Проболел, 12 дней пролежал в номере.
А кто ухаживал за Вами?
Масса людей в Таиланде. Аврора ухаживала, помогала.
Вы за ней будете следить?
Зачем за ней следить? Самостоятельный, взрослый человек, 20 лет уже".
Еще Лепс сообщил, что вдохновляется деньгами и у него много работы. У него в планах писать тексты и делать концерты.