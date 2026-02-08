Остросюжетная Олимпиада и результаты России

Источник фото: Daniel Karmann/dpa

Кровь на снегу и триумф Клебо

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял француз Матис Делож, третье — его соотечественник по Норвегии Мартин Нюэнгет.

В это же время российская горнолыжница Юлия Плешкова показала 21-й результат в супергиганте. Она выехала на трассу ближе к концу стартового списка, когда полоса уже была сильно изрыта и не позволяла претендовать на призовые позиции.

До её спуска на склоне зафиксировали три схода с трассы, в двух случаях спортсменки получили тяжелые повреждения. Для их спасения задействовали вертолет скорой помощи. Аналогичная эвакуация понадобилась американке Линдси Вонн после ее тяжелого падения: она задела ворота и крепко впечаталась в снег. Вонн соревновалась с серьезной повреждением левого колена и рухнула практически сразу после старта в супергиганте.

7 видов спорта РФ на Олимпиаде

Спорт - дело сильных, которые не должны отчаиваться при поражениях.