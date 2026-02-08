GTA в реале по-кызыльски: 6-летка «дал газу» на папиной машине и протаранил Chery Tiggo

Шестилетний мальчик в Кызыле стал управлять отцовским автомобилем и даже смог проехать некоторое расстояние

Он спровоцировал аварию, врезавшись в другой автомобиль.

Изначально мужчина оставил своего ребенка внутри своей припаркованной машины и зашел в магазин. Ребенок забрался на водительское сиденье, нажал на газ, выехал на проезжую часть и протаранил Chery Tiggo.

Учился водить не в GTA, а в реале. С другой стороны, иногда взрослые специально дают руль детям, заведомом не способным управлять автомобилем без ДТП.