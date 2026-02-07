Обычная коробка на снегу принесла вред подростку в Люберцах

В подмосковных Люберцах произошёл несчастный случай с несовершеннолетним.

Инцидент случился на улице Татарского: подросток, выносивший мусор, заметил на снегу оставленную кем-то коробку и решил её поднять. К сожалению, в этот момент произошёл хлопок.

Ребёнка оперативно госпитализировали. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, однако травмы оказались тяжёлыми — мальчик лишился пальцев на руке. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать мощная петарда. В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

Этот печальный инцидент — ещё одно напоминание о том, как важно соблюдать осторожность. Родителей просят ещё раз напомнить детям, что нельзя поднимать на улице незнакомые вещи, коробки, деньги или игрушки, так как это может быть небезопасно. Подобные случаи, к сожалению, уже фиксировались в регионе, поэтому бдительность остается главным правилом безопасности.