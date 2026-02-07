Синоптики рассказали, когда отступят морозы

Источник фото: Telegram-канал Евгения Тишковца

Экстремальных холодов в феврале больше не ожидается

Синоптики рассказали, когда уйдут экстремальные холода. Как рассказал ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец, несмотря на то, что впереди еще три недели зимнего февраля и большая часть марта, который в климатическом отношении до 20 числа считается зимним месяцем, экстремальной и затяжной стужи больше не предвидится.