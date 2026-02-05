«Скопления душ» в космосе нет: «сенсация Университета Дьюка» может быть фейком - Разбираемся в деталях

Источник фото: Sinousxl

Резонансная новость о сенсационном открытии американскими учеными «Скопления душ» может быть фейком.

Напомним, что новость сообщает об открытии американскими исследователями из Университета Дьюка необычных энергетических сгустков в глубоком космосе, которые получили условное название «Скопление душ». Речь шла об аномальных вспышках энергии, напоминающих молнии, которые возникают в практически пустых областях межзвездного пространства (где нет звезд или черных дыр).

Тема нас настолько поразила, что мы решили докопаться до истины и найти первоисточник.

В статье, на которую ссылаются даже научно-популярные российские издания, утверждается, что открытие сделано исследователями из Инженерной школы Пратта, университет Дьюка. Мы проверили сайт этой школы.

Никаких упоминаний об этом открытии там нет и результаты поиска по ключевым словам, типа «soul» или «souls», абсолютно никакого отношения к космосу и астрономии не имеют.

Далее, в самой Школе даже нет департамента астрономии, в чём легко убедиться, перейдя по ссылке ACADEMICS - Departments с основного сайта.

Далее, рассматривая проекты в категории «RESEARCH & IMPACT» мы видим, что непосредственно астрономическими исследованиями эта Школа, по-видимому, не занимается. На тот же факт указывает поиск по ключевым словам «astronomy» и «space» в разделе новостей. Хотя в блоге за 2021 год есть упоминание о «The Duke Space Initiative», прямая ссылка на эту инициативу давно недействительна, т.е. происходит перенаправление на общий раздел «Наука и Технология».

В любом случае, Kосмической инициативой занимается не Инженерная школа Пратта, а совсем другая часть университета Дьюка: Trinity College of Arts and Sciences - Тринити Колледж Искусств и Наук.

Но и там нет никакого упоминания об открытии «скоплений душ» в космосе и поиск всего сайта по ключевому слову «soul» ничего не даёт. Мы просмотрели заголовки и абстракты всех статей, вплоть до 7 июня 2021 года — первой публикации этой Космической инициативы.

Отсюда можно сделать очевидный вывод - новость может быть фейком. Указанный источник (Университет Дьюка) не публиковал подобных данных, а сама Инженерная школа Пратта не занимается астрономическими наблюдениями такого рода. Проверка соседнего департамента, занимающегося подобными исследованиями, только подтвердила этот факт.