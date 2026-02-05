«Скопления душ» в космосе нет: «сенсация Университета Дьюка» может быть фейком - Разбираемся в деталях
Источник фото: Sinousxl
Резонансная новость о сенсационном открытии американскими учеными «Скопления душ» может быть фейком.
Напомним, что
Тема нас настолько поразила, что мы решили докопаться до истины и найти первоисточник.
В статье, на которую ссылаются даже научно-популярные российские издания, утверждается, что открытие сделано исследователями из Инженерной школы Пратта, университет Дьюка. Мы проверили
Никаких упоминаний об этом открытии там нет и результаты поиска по ключевым словам, типа «soul» или «souls», абсолютно никакого отношения к космосу и астрономии не имеют.
Далее, в самой Школе даже нет департамента астрономии, в чём легко убедиться,
Далее, рассматривая проекты в категории «RESEARCH & IMPACT» мы видим, что непосредственно астрономическими исследованиями эта Школа, по-видимому, не занимается. На тот же факт указывает поиск по ключевым словам «astronomy» и «space» в разделе новостей. Хотя в блоге за 2021 год есть упоминание о «The Duke Space Initiative», прямая ссылка на эту инициативу
В любом случае, Kосмической инициативой занимается не Инженерная школа Пратта, а совсем другая часть университета Дьюка: Trinity College of Arts and Sciences -
Но
Отсюда можно сделать очевидный вывод - новость может быть фейком. Указанный источник (Университет Дьюка) не публиковал подобных данных, а сама Инженерная школа Пратта не занимается астрономическими наблюдениями такого рода. Проверка соседнего департамента, занимающегося подобными исследованиями, только подтвердила этот факт.