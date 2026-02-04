Источник фото: Telegram-канал Евгения Тишковца погода

Аномальные морозы простоят еще несколько дней

Синоптики заявляют, что пик морозов еще не пройден, а аномальный холод будет стоять еще несколько дней.

Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, мешок арктического холода на западе России усилит позиции скандинавского антициклона, который охватит холодным влиянием Северо-Запад страны, Центральную Россию, Черноземье, Новороссию, и большую часть Малороссии и юга страны. Минувшей ночью 30-градусные морозы ударили в Нижегородской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Кировской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Архангельской областях, Мордовии и Коми.

При этом до пятницы включительно на аномальный холод будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Как уточнил Тишковец, русская зима ослабит свою хватку лишь к выходным, когда температура приблизится к климатической норме.