Когда снег и морозы снова ударят по России: синоптики назвали сроки

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Зима 2025-2026 года выходит на новый виток: после затяжного периода мягкой погоды синоптики фиксируют усиление холодных явлений и возвращение снега почти по всей стране.

Атлантические циклоны ещё сохраняют серые тучи и сырость, но арктический холод уже не за горами.

По данным метеорологов, до 5 февраля в ряде российских регионов сохраняются осадки и заморозки, особенно на северо-западе и в центральной части. Это означает, что даже если снег временами уступает дождю, морозы будут держаться на уровне близком к климатической норме или ниже.

Главный вывод: второй этап зимы начинается уже сейчас. В Москве и Подмосковье настоящие морозы, способные надолго задержаться, возможно, спадут только во второй половине февраля — а значит, пик холодов ещё впереди.

Такой сценарий подтверждают и долгосрочные европейские прогнозы: февраль 2026 ожидается исторически холодным с возможными атаками арктического воздуха, когда в Восточной Европе температуры опустятся на десятки градусов ниже нормы.