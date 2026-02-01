«Ожидали больше, получили — как всегда»: Индексация маткапитала с 1 февраля - почему 5,6% не спасают ипотеку в регионах

Материнский капитал снова вырос — с 1 февраля его проиндексировали на 5,6%.

Материнский капитал снова вырос — с 1 февраля его проиндексировали на 5,6%.

Многие семьи ждали прибавку выше, на уровне 6,8%, и теперь разница кажется неприятной мелочью. На деле в малых городах эти «минус 11 тысяч» превращаются в конкретные решения: кто-то откладывает ремонт, кто-то пересчитывает ипотеку, а кто-то меняет план — не «сделать всё сразу», а двигаться по шагам.

Индексация затрагивает десятки выплат, но именно маткапитал чаще всего воспринимается как шанс на резкий рывок: закрыть долги, добавить на жильё, оплатить важные расходы для ребенка. После пересчета сумма стала меньше ожидаемой, и это особенно чувствуется там, где доходы ниже, а любая крупная покупка планируется на месяцы вперед.

В небольших городах маткапитал чаще идет не на абстрактные «улучшения условий», а на очень конкретные вещи. Например, семья из районного центра в Поволжье рассчитывала закрыть часть стоимости утепления дома и заменить старый котел перед следующей зимой. Прибавка по индексации должна была покрыть «хвост» за работу мастеров и доставку материалов. Теперь придется выбирать: либо делать в этом сезоне только крышу, либо переносить отопление на следующий год.

Другая история — молодая мама из города в Сибири, которая планировала направить средства на первоначальный взнос, чтобы выйти из аренды. Она уже прикинула сумму так, чтобы банк одобрил платеж без перегруза бюджета. Разница в несколько тысяч может не выглядеть критичной, но в реальности меняет условия: банк считает платежи жестче, а семье приходится добавлять свои деньги или искать квартиру дешевле — часто дальше от работы и детсада.

Почему индексация оказалась ниже ожиданий

Причина снижения — в расхождении прогнозов инфляции и фактических данных. Индексацию привязали к итоговому росту цен, который оказался ниже, чем предполагалось ранее. Формально цель достигнута: выплаты должны сохранить покупательную способность. Но для семей в малых городах «средняя инфляция» не совпадает с тем, что они видят в магазинах и платежках.

В Череповце больше медиков смогут получить компенсацию за аренду жилья

Коммунальные услуги, транспорт, базовые продукты — это то, что «съедает» бюджет быстрее всего. И когда индексация выглядит корректной на бумаге, в реальности она может не компенсировать именно те траты, от которых невозможно отказаться.