Ваш паспорт теперь в облаке: главные вопросы о переходе на «цифру» в России с февраля 2026-го

Источник фото: Oleg Spiridonov/Business Online

С 1 февраля 2026 года в России вступает в силу целый ряд важных законов, которые затронут повседневную жизнь миллионов людей.

Речь о новой логике социальных гарантий, усилении прав потребителей и масштабном переходе к цифровой идентичности. Правительства и бизнес готовы, а гражданам важно понимать, как изменения повлияют на их комфорт, безопасность и финансовые привычки.

Одно из самых заметных нововведений — повсеместное внедрение цифрового паспорта гражданина. Теперь основной документ гражданина постепенно переходит в цифровой формат с возможностью использования в государственных и коммерческих сервисах. Такой документ будет храниться в защищённом приложении, с удобным доступом и усиленной криптографией. Государство обещает безопасную альтернативу бумажному паспорту и заметное ускорение бюрократических процедур: от регистрации по месту жительства до оформления банковских услуг. Власть подчёркивает, что бумажный документ сохраняет юридическую силу, а цифровой паспорт — это прежде всего удобство в цифровом мире.

Потребители также получают ощутимые изменения в своих правах. С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство о защите прав потребителей, усиливающие ответственность продавцов за качество услуг и товаров. Новые нормы расширяют защиту при дистанционной торговле, а возврат и обмен товара станет проще и понятнее — например, потребитель получит право на возмещение стоимости через тот же способ оплаты, которым была совершена покупка, без задержек и дополнительных комиссий.

Вся Россия на одной платформе: Max может стать «цифровым паспортом» — какие права мы теряем

Социальная поддержка также получает свежие механизмы. Помимо известных соцвыплат, запускается несколько новых программ поддержки малообеспеченных семей и пенсионеров, где учитываются реальные траты и потребности людей, а не только формальные показатели дохода. Власти обещают, что это повысит точность адресной помощи.