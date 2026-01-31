Ваш паспорт теперь в облаке: главные вопросы о переходе на «цифру» в России с февраля 2026-го
Источник фото: Oleg Spiridonov/Business Online
С 1 февраля 2026 года в России вступает в силу целый ряд важных законов, которые затронут повседневную жизнь миллионов людей.
Речь о новой логике социальных гарантий, усилении прав потребителей и масштабном переходе к цифровой идентичности. Правительства и бизнес готовы, а гражданам важно понимать, как изменения повлияют на их комфорт, безопасность и финансовые привычки.
Потребители также получают ощутимые изменения в своих правах. С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство о защите прав потребителей, усиливающие ответственность продавцов за качество услуг и товаров. Новые нормы расширяют защиту при дистанционной торговле, а возврат и обмен товара станет проще и понятнее — например, потребитель получит право на возмещение стоимости через тот же способ оплаты, которым была совершена покупка, без задержек и дополнительных комиссий.
Социальная поддержка также получает свежие механизмы. Помимо известных соцвыплат, запускается несколько новых программ поддержки малообеспеченных семей и пенсионеров, где учитываются реальные траты и потребности людей, а не только формальные показатели дохода. Власти обещают, что это повысит точность адресной помощи.