Стремительную весну обещают синоптики

Александр Черняткин
погода прогноз

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

При этом февраль по прогнозам будет холодней нормы


Синоптики обещают в этом году стремительную весну. Об этом заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец в интервью радиостанции «Комсомольская правда». При этом, по его словам, февраль в большинстве регионов центра России будет холодней нормы.

«Долгосрочные расчеты говорят о том, что февраль в центральной России будет чуть холодней нормы в основном за счет холодного старта. Особенно холодным февраль будет на северо-западе. Что касается осадков, то в средней полосе будет переизбыток примерно на 10-30%, поэтому в феврале снега мы увидим еще немало и сугробы продолжат расти. Но февраль всегда был снежным и вьюжным. Поэтому зима еще не сказала своего последнего слова. Хотя, по предварительным расчетам, весна просматривается очень теплая. То есть пересменка с зимы на весну будет стремительная. Поэтому при таких запасах снега половодье в этом году будет по полной программе», - заявил Тишковец.

