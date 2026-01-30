Ставка 21%, а толку? Почему в России бешено растут цены, пока Центробанк «закручивает гайки»

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Начало года в России снова проходит под знаком роста цен — и это уже не ощущение «в магазине стало дороже», а статистический факт.

По данным Росстата, годовая инфляция в феврале поднялась до 10,1% после 9,9% в январе, став самым высоким уровнем с февраля 2023 года. При этом Центробанк ещё в прошлом году довёл ключевую ставку до исторических 21%, пытаясь охладить экономику и остановить разгон цен. Но реальность оказалась сложнее: инфляция продолжает расти, а привычные инструменты работают не так быстро и не так эффективно, как хотелось бы.

Почему цены растут, даже когда кредиты стали «золотыми»

Высокая ставка действительно делает займы дорогими: люди реже берут кредиты, бизнес осторожнее расширяется, спрос должен снижаться. Однако экономисты предупреждают: когда инфляция подпитывается не только спросом населения, но и масштабными государственными расходами, «процентная удавка» перестаёт быть универсальным решением. В таких условиях деньги в экономике появляются не через потребительские кредиты, а через бюджетные потоки — и это разгоняет цены в цепочке от производства до услуг.

На практике это выглядит так: дорожают логистика и сырьё, растёт стоимость труда, повышаются расходы компаний — и всё это постепенно «перекладывается» в ценники. В итоге дорожает не один конкретный товар, а сразу широкий набор: продукты, бытовые услуги, ремонт, медицина, транспорт.

Главный удар — по повседневным тратам

Инфляция сильнее всего ощущается не в дорогих покупках, а в мелочах, которые повторяются каждую неделю. Когда растёт цена на хлеб, молоко, овощи, коммунальные услуги и проезд, семейный бюджет «съедается» незаметно, но стабильно. Именно поэтому многие россияне в начале года фиксируют эффект: зарплата вроде бы та же, а свободных денег стало меньше.

Центробанк уже повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 7–8% и дал понять: признаков быстрого замедления пока не видно. Это значит, что период «дорогой жизни» может затянуться, а привычные финансовые решения — от накоплений до крупных покупок — придётся пересматривать.