Почти 1 миллион на детей: Вячеслав Володин объявил новые суммы маткапитала и десятки выплат с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года у многих россиян «прибавка» будет не в зарплате, а в соцвыплатах.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, государство индексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6%. Пересчет пройдет автоматически, без заявлений и очередей: деньги должны прийти уже в новом размере.

Индексация на 5,6%: кому станет легче

Индексация затрагивает выплаты, которые не привязаны к прожиточному минимуму: семьи с детьми, люди с инвалидностью, ветераны, получатели социальных компенсаций. Формально прибавка выглядит небольшой, но в реальности она «догоняет» рост цен — и для многих семей становится заметной поддержкой в самый затратный период года, когда после новогодних расходов кошелек еще не успел восстановиться.

Маткапитал и пособия: главные суммы февраля

Самое обсуждаемое — материнский капитал. С 1 февраля его размер вырастет до 728,9 тысячи рублей на первого ребенка. Доплата за второго составит 234,3 тысячи рублей (если капитал уже получали на первого). А если семья оформляет маткапитал сразу на второго ребенка, не получая его ранее, сумма может достигать 963,2 тысячи рублей.

Увеличатся и «детские» выплаты. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка составит 28 450 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет для неработающих родителей — 10 837 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц — 83 021 рубль в месяц.

Пенсии, безработица и льготы: что изменится

Индексация затронет пенсии и ряд социальных выплат, включая поддержку ветеранов и людей с инвалидностью. Также вырастет максимальное пособие по безработице — до 15 886 рублей в месяц. Для пожилых есть и отдельные «прибавки по возрасту»: пенсионерам, которым в январе исполнилось 80 лет, фиксированная выплата начнет начисляться в двойном размере.

Новые правила для покупателей и семейной ипотеки

Февраль принесет не только индексацию. Вступают в силу поправки, усиливающие защиту прав потребителей при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества: человек сможет требовать компенсацию разницы между уплаченной суммой и актуальной ценой аналогичного товара.

Параллельно меняются условия семейной ипотеки: с 1 февраля одна семья сможет оформить только один льготный кредит, а супруги должны выступать созаемщиками. Это ужесточение может сократить число «двойных» ипотек в одной семье и охладить ажиотаж, но одновременно делает правила более прозрачными.

Февраль 2026 года показывает тренд: государство одновременно поддерживает доходы граждан и «закручивает гайки» там, где система слишком активно использовалась.