Нефть по $44 и распродажа активов «Лукойла»: как выжить бизнесу под новыми санкциями США и ЕС в 2026 году

В январе 2026 года Великобритания и ЕС усилили санкционное давление на Россию, обновив регуляторные правила и расширив ограничения на экспорт и финансовые операции.

Великобритания с 28 января ввела единый консолидированный список санкций и обновила рекомендации OFSI. Пример жесткого контроля — штраф Bank of Scotland в размере £160 000 за проведение платежей с подсанкционным лицом. Одновременно снижение потолка цен на российскую нефть с $47,60 до $44,10 за баррель вступает в силу с 31 января 2026 года. Решения Окружного суда Лондона подтвердили законность ограничения депозитов граждан РФ в банках ЕС в рамках правил EUDR.

ЕС с 26 января утвердил постепенный отказ от импорта российского газа и нефти. Краткосрочные контракты на СПГ запрещены с 25 апреля, газопроводный газ — с 17 июня 2026 года. Для долгосрочных контрактов запрет вступит в силу с 2027 года. Государства-члены обязаны представить «национальные планы диверсификации» до 1 марта 2026 года. Нарушение требований грозит штрафами до €40 млн или 3,5 % мирового оборота компании. Одновременно ЕС снизил потолок цен на нефть до $44,10 за баррель.

США 14 и 19 января выдали лицензии на переговоры о продаже активов Lukoil и «Газпромнефти» с целью соблюдения санкционных правил. Российские экспортные доходы от нефти снизились примерно на 20 % в 2025 году из-за дисконтов и ограничений на доступ к международным рынкам.

Эти меры постепенно сокращают экспортные возможности России и увеличивают транзакционные и логистические издержки для бизнеса. Компании и государство вынуждены адаптироваться к новым правилам международного рынка энергии и финансов.