Синоптики дали предварительный прогноз на февраль

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Окончание января будет холодным

Финал января, а за ним и февраль будут холодными. Об этом сообщает telegram-канал «Метеовести». В среднем на большей территории европейской части России январь финиширует на 1,8 градуса ниже климатической нормы.

Предварительно нынешний январь станет вторым в XXI веке вслед за январём 2010 года безоттепельным месяцем.

Начало февраля продолжит морозный период. До конца первой декады февраля температурные показатели останутся ниже нормы на 4–6 градусов. Холоднее положенного по климату ожидается и вторая декада февраля, и только ближе к концу календарной зимы есть надежда на возвращение температуры в рамки нормы и даже на некоторое её превышение. По итогам последнего месяца зимы отрицательная температурная аномалия составит 1–2 градуса.