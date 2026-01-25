Прощайте, вычеты! Как спасти свои деньги от нового налога на вклады в 2026 году

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru

С 2026 года финансовая реальность для миллионов россиян становится заметно строже.

Обновлённые налоговые правила затрагивают сразу несколько чувствительных сфер — доходы от банковских вкладов, НДС, социальные выплаты и минимальный размер оплаты труда. Формально изменения выглядят как техническая корректировка, но на практике они означают переход к новой модели наполнения бюджета.

Проценты по вкладам: больше без «налоговой подушки»

Одно из ключевых новшеств — изменение порядка налогообложения процентов по банковским вкладам. Теперь доходы от сбережений окончательно отделены от привычной системы налоговых вычетов. С 2025 налогового периода к таким доходам нельзя применять ни социальные, ни имущественные, ни профессиональные вычеты. Для резидентов РФ действует ставка 13% в пределах дохода до 2,4 млн рублей и 15% — при превышении этого порога. Для нерезидентов ставка фиксирована — 15%.

При этом необлагаемый минимум сохранён и составляет 210 тысяч рублей, что позволяет защитить мелкие накопления, но делает более ощутимой налоговую нагрузку для вкладчиков со средним и крупным капиталом. Индивидуальные предприниматели в 2026 году будут платить НДФЛ с таких доходов как физлица — по налоговому уведомлению до 1 декабря.

Социальные льготы и МРОТ: точечные компенсации

На фоне ужесточения правил государство расширяет отдельные социальные послабления. В частности, увеличены возможности получения налогового вычета за оплату спортивных занятий для детей, а доходы участников программы «Земский тренер» освобождены от НДФЛ. Большинство таких льгот обещают предоставлять автоматически — без заявлений, на основе межведомственного обмена данными.

Одновременно растёт МРОТ, а вместе с ним — формальные зарплаты и налоговая база. Это частично поддерживает доходы населения, но для бизнеса означает дополнительные расходы, особенно в регионах.

Экономика без нефтяной ренты

Финансовые власти всё чаще говорят об «обелении экономики» и «оптическом дефиците», однако цифры указывают на более глубокий процесс. Нефтегазовые доходы бюджета сокращаются, и фокус постепенно смещается на прямое налогообложение граждан и бизнеса. Эта модель предполагает больше обязательств — при меньшем объёме доступных услуг.

Гид по 14 февраля 2026: как устроить идеальное свидание и не спустить все деньги на «веники» и рестораны