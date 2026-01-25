Куда безопасно наносить духи, чтобы не заболеть

Медики заявляют о потенциальном риске гормональных нарушений при нанесении парфюмерии на область шеи.

Причина кроется в особой деликатности кожи в этой зоне, а также в обилии кровеносных сосудов. Это способствует ускоренному проникновению компонентов аромата в кровоток.

Щитовидная железа особенно восприимчива к воздействию этих веществ. Последствия могут возникнуть разные и опасные.

Содержащиеся в духах химические соединения могут воздействовать на эндокринную систему, имитируя действие гормонов. Эти вещества способны блокировать естественные гормоны, препятствуя их нормальной работе.

Возможно нарушение процессов синтеза и метаболизма гормонов. Вещества имеют свойство накапливаться в организме, что со временем может усугубить негативное воздействие.

Более безопасной зоной тела для нанесения духов может быть наружная сторона запястья.