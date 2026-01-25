Сосед, который почти убил людей своим ремонтом

Источник фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Подольске безответственный ремонт обернулся трагедией.

Дом стал источником токсичных испарений, жильцы соседних квартир попали на больничные койки, а одна квартира признана непригодной для жизни.

Житель Подмосковья, решив сделать гидроизоляцию пола в своей квартире, применил для этого химический раствор. В результате ядовитые испарения распространились в соседнюю квартиру снизу, и 11-летний ребенок оказался в реанимации с серьезным отравлением.

Родители мальчика также были доставлены в больницу, а позднее и другие жители дома обратились к врачам с аналогичными симптомами.

Экспертиза Роспотребнадзора обнаружила в квартире семьи, пострадавшей больше всего, значительное превышение допустимых уровней вредных веществ: содержание стирола превышало норму в 180 раз, этилбензола – в 38, формальдегида – в 26, а также были выявлены другие опасные соединения.

Как выяснилось, сосед использовал для внутренних работ фасадные материалы, привезенные со своей дачи, которые не предназначены для таких целей.

Следственный комитет инициировал уголовное дело в связи с использованием опасных материалов, но уже на следующий день прокуратура его закрыла. В результате пострадавшая семья вынуждена снимать жилье, продолжая выплачивать ипотеку за квартиру, которую больше нельзя использовать для проживания.

Так что если Ваш сосед регулярно стучит или сверлит инструментом, радуйтесь, что он плотник, а не химик.