Ученые доказали, что курильщики ошибаются в главном мотиве курения

Исследования показали, что курение негативно влияет на психическое здоровье, приводя к депрессивным состояниям.

Ученые подтвердили, что табачная зависимость оказывает губительное воздействие не только на дыхательную систему, но и на эмоциональное состояние человека:.

Увеличение количества выкуриваемых сигарет прямо пропорционально усиливает проявления депрессии. Каждая выкуренная сигарета способствует ухудшению психологического состояния, усугубляя депрессивные симптомы.

Прекращение курения оказывает положительное влияние на психику. Каждый год без сигарет значительно улучшает эмоциональное благополучие.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, непонятная курильщикам. Возможность отдохнуть, избавить от напряжения и грустных мыслей, возможность побыть в одиночестве с сигаретой становится причиной противоположного - депрессии.