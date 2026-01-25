Якубович удивился зарплате акушерки
Опубликовано
В эфире шоу «Поле чудес», который вышел позавчера на Первом канале участница программы Ирина Седова из Челябинска рассказала Леониду Якубовичу, что её зарплата акушерки — 40 тысяч рублей.
На уточняющий вопрос ведущего, получает ли она эту сумму в день, Ирина ответила: «Нет».
"Прямо циферку называть, не стесняясь…
40 тысяч рублей
В день?"
Гостья шоу уточнила для Якубовича:
«Я акушерка, как Ваша мама. Как Ваша замечательная мама».
Для многих в стране это обычная или даже хорошая зарплата. Даже 40 тысяч нередко нужно заработать, трудясь 5 дней в неделю.