Якубович удивился зарплате акушерки

В эфире шоу «Поле чудес», который вышел позавчера на Первом канале участница программы Ирина Седова из Челябинска рассказала Леониду Якубовичу, что её зарплата акушерки — 40 тысяч рублей.

На уточняющий вопрос ведущего, получает ли она эту сумму в день, Ирина ответила: «Нет».

"Прямо циферку называть, не стесняясь…

40 тысяч рублей

В день?"

Гостья шоу уточнила для Якубовича:

«Я акушерка, как Ваша мама. Как Ваша замечательная мама».

За пять лет профсоюзы помогли поднять зарплату вологжанам на 80%

Для многих в стране это обычная или даже хорошая зарплата. Даже 40 тысяч нередко нужно заработать, трудясь 5 дней в неделю.