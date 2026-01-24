В Махачкале преподаватель ислама обиделся, решив, что дети его обзывают, когда он не видит.

Сам так решил – сам обиделся. Сам решил наказать детей в традициях ислама. Он увез несколько 13-летних детей на квартиру. Один из детей пожаловался в семье и сообщил, что учитель бил их ремнем, угрожал, матерился и запрещал жаловаться родителям.

Когда мама одного из мальчиков узнала и написала ему, он сказал что это «Тазир» (исламское наказание за грехи). В свое оправданий он сообщил, что «не дрался с детьми».

В июле получил огласку подобный случай в Чечне. Там преподаватель ислама избивал детей палкой.

В тему права силы, ислама и традиционных ценностей. Союзное РФ террористическое движение Талибан ("движение «Талибан», признанное террористическим и запрещенное в России") определилось с уголовным кодексом. Новый уголовный кодекс террористов теперь официально признает институт рабства. Он также использует термин «Гулам» и четырехклассовую социальную структуру, в которой наказание варьируется в зависимости от статуса.

Наверняка и в РФ, независимо от отношения к исламу, найдется множество обиженных жизнью и детьми взрослых, которые одобрят наказания кулаками или палкой или практикуют их против детей.

Это как раз те традиции, которые не имеют права на существование.