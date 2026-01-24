С любимыми абонентами не расстаются: 15 тысяч за смену оператора

По сообщениям телеграм-каналов, при смене пользователе оператора компания Tele2 сняла со счета клиентки 15 000 рублей за якобы «премиальный» номер.

При переходе в «МегаФон» с сохранением своего старого номера оператор Tele2 удержал эту сумму, мотивируя это тем, что номер относится к категории «платиновых».

Клиентка утверждает, что пользуется этим номером на протяжении 15 лет и никогда не приобретала его как «красивый».

В «МегаФоне» подтвердили , что номер является обычным и не имеет никаких специальных характеристик.

Tele2 изначально предложила аннулировать долг только в случае возвращения клиентки обратно, однако позднее выяснилось, что практически все номера у данного оператора классифицируются как «красивые».

Эта ситуация не единична. В других таких скандальных случаях Tele2 извинялась перед абонентом. При смене оператора, независимо от его названия, нужно читать договор на оказание услуг связи.

Если в этом документе напечатано, что в случае расторжения производится оплата за такую-то услугу, то всё законно.