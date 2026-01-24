«Умная защита»: что происходит в носу в первые секунды ОРВИ и почему холод «выключает» наш природный щит

Зимой простуда кажется чем-то неизбежным: холодный воздух, перепады температуры, общественный транспорт.

Но почему один человек отделывается лёгким насморком, а другой надолго выпадает из жизни? Современная наука даёт неожиданный ответ: решающую роль играет не столько сам вирус, сколько скорость и слаженность реакции клеток слизистой оболочки носа.

Риновирус — самая частая причина ОРВИ. Попадая в носовые ходы, он первым делом сталкивается с эпителием слизистой. Эти клетки вовсе не пассивны. Как показало исследование учёных Йельской школы медицины, опубликованное в январе в журнале Cell Press Blue, клетки носа буквально «объединяются», включая противовирусную тревогу. Они начинают вырабатывать интерфероны — сигнальные молекулы, которые предупреждают соседние клетки об опасности и делают среду непригодной для размножения вируса.

Если этот ответ запускается быстро, простуда может почти не развиться. Вирусу просто не дают шанса распространиться. Но стоит защите запоздать — и сценарий меняется. Учёные показали: при блокировке ранней интерфероновой реакции риновирус поражает значительно больше клеток, разрушает ткань слизистой и вызывает более тяжёлые симптомы.

Зимой эта система особенно уязвима. Холод снижает активность клеток, вырабатывающих защитные экзосомы — микроскопические пузырьки с антивирусными ферментами. В результате вирусам легче размножаться, а мы сталкиваемся с заложенностью носа, обильными выделениями и чувством разбитости. Именно поэтому переохлаждение так часто становится «спусковым крючком» болезни.

Отдельно врачи напоминают: если в носу появляется жжение, зуд и пузырьки с прозрачной жидкостью, речь чаще идёт не о простуде, а об активации вируса герпеса на фоне ослабленного иммунитета. В таких случаях применяются противовирусные препараты на основе ацикловира.

Главный вывод исследований звучит обнадёживающе. Тяжесть простуды во многом определяется первыми часами реакции организма. Поддержание иммунитета, увлажнение слизистой носа и защита от переохлаждения могут оказаться не менее важными, чем борьба с самим вирусом. Возможно, в будущем лечение ОРВИ будет направлено прежде всего на усиление этой ранней, «умной» защиты.