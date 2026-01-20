Экстремальные магнитные бури бушуют на Земле

Источник фото: Telegram-канал «Метеовести»

Последний раз такие магнитные бури наблюдались в ноябре прошлого года

Сильные магнитные бури стартовали на Земле. Как сообщает Telegram-канал «Метеовести», вечером в понедельник возмущения геомагнитного поля достигли уровня магнитной бури, интенсивность которой быстро выросла до очень сильной магнитной бури G4, а после полуночи превысила этот показатель, приблизившись к отметкам экстремального геомагнитного шторма. В пике мощности магнитная буря достигала отметки G4,7.

Напомним, что экстремально сильной магнитная буря считается при достижении отметки G5. Последний раз магнитная буря такой силы – G4.7 – наблюдалась на Земле 12 ноября 2025 года.

Хотя сейчас возмущения магнитосферы Земли немного ослабели, прогнозы не исключают возвращения магнитной бури на уровень сильной и даже очень сильной G3-G4. Ожидается, что магнитная буря продлится как минимум до конца сегодняшних суток и только во второй половине среды магнитосфера Земли вернётся в «зелёную зону».