Медь вместо биткоина: новые возможности уже сейчас

Вложившийся в биткоин ещё в 2013 году криптоинвестор рекомендовал активно приобретать медь

Он предсказывает, что к 2040 году планета столкнется с острой нехваткой этого металла. Причина – стремительный рост искусственного интеллекта и вычислительных центров, требующих колоссального количества меди для создания серверов и систем охлаждения.

Кроме того, электромобили и станции, использующие энергию ветра и солнца, значительно увеличивают потребность в меди. Эти отрасли будут стимулировать резкий скачок спроса на этот металл.

На маркетплейсах в России лом меди стоит 1,8 тысячи рублей за 1 кг. Конечно, можно найти и дешевле. 1 кубометр меди весит почти 9 тонн.