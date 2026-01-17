Мужчины ссорятся на работе, чтобы содержать женщин

Источник фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Психолог Валентин Алимов полагает, что инициаторами рабочих споров чаще выступают мужчины, чем женщины.

Главным мотивом распрей на работе видится стремление обеспечить финансовое благополучие женщин. Причиной этого, по мнению эксперта, является сложившаяся модель воспитания, где на мужчин возлагается роль добытчика.

Алимов подчеркивает, что биологические факторы, в частности, повышенный уровень тестостерона, играют значительную роль, стимулируя соревновательность и агрессивность. Конкуренция, по его словам, является важным стимулом для мужского развития и движения вперед.

Мужчины также острее воспринимают необходимость соответствовать общественным ожиданиям в роли кормильца, что, по мнению психолога, может провоцировать конфликтные ситуации. «Социальная роль добытчика, несущего ответственность за обеспечение семьи. Соответственно, ценность работы для мужчины выше, чем для женской роли. Поэтому мужчины более уязвимы».

Вместе с тем, остается открытым вопрос о том, почему некоторые мужчины считают необходимым материально обеспечивать женщин. Традиции российского общества не содержат в себе данной модели. В истории России отношение к труду определялось скорее уровнем достатка и происхождением, нежели полом.

Навязанная роль кормильца, чуждая историческому опыту российских мужчин, создает дополнительные трудности, особенно в коллективах, где сталкиваются интересы тех, кто работает исключительно на себя, и тех, кто содержит женщину. Не ясно, что мешает мужчинам отправить женщину на работу или вообще порвать отношения. Пока мужчины воюют за заработок, чтобы содержать женщин.