Оценки за поведение: новые тревоги детей и заботы родителей

Новая инициатива в сфере российского образования стартует 1 сентября 2026 года: в школах вводятся оценки за поведение.

Министерство просвещения планирует оценивать поведение учеников с 1 по 8 класс на протяжении всего учебного года и фиксировать эти оценки в аттестате, заверяя их подписью классного руководителя.

Выставление оценок за поведение вызывает вопросы. Особенно если речь об учениках начальных классов. У них же детство во всех клетках тела играет.

Даже взрослым порой сложно осознать необходимость сохранять усидчивость, концентрацию и беспрекословно следовать указаниям учителя на протяжении всего урока.

Нередко учителя и даже уборщицы запрещают ученикам начальных классов бегать по коридорам во время перемен. Побегал – получил крики уборщицы - получит двойку от учителя?

Система оценок за поведение была апробирована в 89 школах, расположенных в 7 регионах России, в период с сентября по декабрь 2025 года. В ходе эксперимента рассматривались три варианта оценивания: по системе "зачет-незачет«, по пятибалльной шкале и по трехбалльной шкале, где критериями служили »неудовлетворительное«, »удовлетворительное« и »образцовое" поведение.

Возникает вопрос: зачем нужны эти оценки? Существует риск, что такие оценки станут инструментом для наказания учеников, с которыми педагоги не стремятся или не могут найти общий язык.

Ко времени трудоустройства вчерашний школьник может существенно измениться. Негативная оценка за поведение, полученная в прошлом, может создать проблемы при поиске работы, если у него были сложные отношения с учителями. Учитель – не значит прав, взрослый – не значит прав.

Как пример, оценки за поведение во время СССР были введены только в 1943 и отменены в 1989.

Очевидно, что идея оценивания поведения представляется неоднозначной и может рассматриваться как способ давления на учеников со стороны школьной администрации.