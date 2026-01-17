Вологодских поваров приглашают на национальный гастрономической конкурс

Источник фото: Пресс-служба национального гастрономического конкурса «Лавры»

Конкурс призван решать кадровый голод индустрии

Вологодских поваров приглашают поучаствовать в национальном гастрономическом конкурсе «Лавры-2026», который был организован для решения кадрового голода индустрии.

Проект направлен на развитие молодых талантливых поваров. Участники конкурса будут бороться за звание лучшего молодого шефа страны. Главный приз конкурса – стажировка за рубежом в одном из гастрономических институтов. К примеру, победитель первого конкурса отправился на стажировку в престижный ресторан Gaggan at Louis Vuitton в Бангкоке.

Как сообщает пресс-служба, в этом году конкурс выходит на новый уровень, представляя собой не просто соревнование, а образовательно-карьерную траекторию с акцентом на навыках и стратегии развития каждого участника.

В прошлом году в конкурсе принял участие вологодский повар Владислав Баскаков, который стал одним из 16 полуфиналистов. Владислав получил образование в Великоустюгском профессиональном политехническом техникуме, затем обучался в кулинарной школе Rivera People school.

Организаторы конкурса считают, что в настоящее время гастрономическая индустрия развивается очень стремительно, однако квалифицированного персонала не хватает.

«Если так пойдет и дальше, мы столкнемся с существенным падением в качестве сервиса — и речь про заведения по всей России», — рассказал Дмитрий Левицкий, ресторатор, соучредитель HURMA Group и идейный вдохновитель конкурса «Лавры».

В конкурсе могут принять участие шеф-повара до 30 лет.