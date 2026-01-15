Не встало: российская «Виагра» дорого стоит и не стоит того

Почти всегда российские изобретения преподносятся как аналоги, «убийцы» иностранных товаров и брендов.

К счастью для потребителей, нередко эти изобретения остаются обещаниями и прожектами. Догнать и перегнать другие страны в товарах для массового потребления – задача непосильная. Примером этому может быть история с препаратом от эректильной дисфункции «Мускулив».

Инициатива импортзамещения «Виагры» стартовала в 2016-м. Предполагалось, что лекарство «Мускулив», предназначенное для лечения эректильной дисфункции, будет базироваться на мускусе кабарги.

Для реализации этой задумки планировали возвести питомник в Горно-Алтайске и лабораторный комплекс в Московской области. В конечном итоге питомник был построен с отставанием от графика, а до строительства лаборатории дело так и не дошло.

В то же время, согласно данным из отчета Счетной палаты, из федерального бюджета на создание и испытания лекарственного средства было выделено около 1 миллиарда рублей, а общий объем средств, направленных на проект, включая возведение питомника, лаборатории и содержание животных, составил 2,4 миллиарда рублей. Эта сумма в 1,6 раза превысила первоначальные финансовые оценки.

Не проще ли было закупить «Виагры» или ее аналогов на эти деньги и раздавать людям?