Выходные, каникулы или медовый месяц в отеле на Луне – совсем скоро это будет реально
В 2032 году американский стартап GRU Space намерен открыть первую гостиницу на Луне.
Для резервирования номера потребуется внести депозит в 1 миллион долларов.
Этот лунный отель рассчитан на богатых космических путешественников и молодоженов, грезящих о свадебном путешествии в лунных пейзажах.
Вместо транспортировки стройматериалов с Земли, компания планирует применять автоматизированные комплексы для преобразования лунного реголита в строительные элементы. Из этих элементов будут возводиться модульные жилые блоки, способные противостоять суровым условиям Луны.
Если проект получит одобрение регулирующих органов, начало строительных работ может произойти в 2029 году. Примерно в это же время запланирована демонстрационная миссия для проверки эффективности технологии изготовления стройматериалов из лунной почвы.
В будущем GRU Space надеется внести свой вклад в создание первой постоянной американской лунной базы.
В перспективе стартап рассматривает варианты возведения масштабных поселений на Марсе и баз в астероидном поясе.