Выходные, каникулы или медовый месяц в отеле на Луне – совсем скоро это будет реально

В 2032 году американский стартап GRU Space намерен открыть первую гостиницу на Луне.

Для резервирования номера потребуется внести депозит в 1 миллион долларов.

Этот лунный отель рассчитан на богатых космических путешественников и молодоженов, грезящих о свадебном путешествии в лунных пейзажах.

Вместо транспортировки стройматериалов с Земли, компания планирует применять автоматизированные комплексы для преобразования лунного реголита в строительные элементы. Из этих элементов будут возводиться модульные жилые блоки, способные противостоять суровым условиям Луны.

Если проект получит одобрение регулирующих органов, начало строительных работ может произойти в 2029 году. Примерно в это же время запланирована демонстрационная миссия для проверки эффективности технологии изготовления стройматериалов из лунной почвы.

В будущем GRU Space надеется внести свой вклад в создание первой постоянной американской лунной базы.

Писательские выдумки Жюля Верна про полёты на Луну, которые сбылись уже в 20 веке

В перспективе стартап рассматривает варианты возведения масштабных поселений на Марсе и баз в астероидном поясе.