Генетические тесты для родителей стали бесплатными
Источник фото: Roman Naumov/URA.RU
С текущего года будущим родителям предоставляется возможность бесплатного генетического обследования.
Теперь проверка на наличие моногенных болезней и хромосомных аномалий доступна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
Ранее стоимость подобного генетического анализа составляла десятки тысяч рублей.
Тесты ПГТ-М и ПГТ-СП проводятся как часть программы ЭКО. Их нужно назначать будущим родителям, у которых есть риск рождения детей с наследственными заболеваниями.
В РФ каждый год рождается около 25 тысяч детей с врожденными наследственными заболеваниями. С 2023 новорождённых в стране стали обследовать не на 5 наследственных заболеваний, а на 36.
Включение генетических тестов для будущих родителей в полис ОМС это важный шаг для оздоровления новых поколений.