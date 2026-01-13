Генетические тесты для родителей стали бесплатными

Источник фото: Roman Naumov/URA.RU

С текущего года будущим родителям предоставляется возможность бесплатного генетического обследования.

Теперь проверка на наличие моногенных болезней и хромосомных аномалий доступна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее стоимость подобного генетического анализа составляла десятки тысяч рублей.

Тесты ПГТ-М и ПГТ-СП проводятся как часть программы ЭКО. Их нужно назначать будущим родителям, у которых есть риск рождения детей с наследственными заболеваниями.

В РФ каждый год рождается около 25 тысяч детей с врожденными наследственными заболеваниями. С 2023 новорождённых в стране стали обследовать не на 5 наследственных заболеваний, а на 36.

Включение генетических тестов для будущих родителей в полис ОМС это важный шаг для оздоровления новых поколений.