Трескучие морозы обещают синоптики

Источник фото: Telegram-канал Евгения Тишковца погода

Морозы будут связаны с усилением сибирского антициклона

Сильные Крещенские морозы обещают синоптики. Понижение температуры будет связано с усилением западного крыла сибирского антициклона.

По словам ведущего синоптика центра ФОБОС Евгения Тишковца, предстоящая неделя прогнозируется умеренно морозной погодой с ежедневным выпадением небольшого количества осадков. К выходным морозы окрепнут.

В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится.

«По предварительным расчётам, 19-го января, как и полагается, ударят настоящие Крещенские морозы. Аномальные морозы могут простоять почти неделю», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

При этом, по словам синоптика, прогнозы будут уточняться.