Хаос и митинги в аэропорту Шеремьетево

В московском аэропорту Шереметьево очень плохо тысячам людей. Из-за снегопада, которого в Москве не было 56 лет по высоте снежного покрова, сотни рейсов задержаны.

Люди часами не могут получить багаж. Люди спят на полу, скамейках, магазинах. Рейсы переносятся со вчерашнего дня, и некоторые пассажиры проводят в самолётах долгие часы без еды. Более 90 рейсов задержаны или отменены. Выйти из аэропорта нельзя, так как есть риск аннулирования билетов. Да и сложно выйти: Выезды из аэропорта заблокированы снегом и льдом.

Есть видео, где толпа людей требует свой багаж и скандирует фразу «Где багаж?»

Шансов, что ситуация и погода нормализуются в ближайшие дни, нет. Когда же будут первые драки между сотрудниками и пассажирами?

Госэкспертиза дала положительное заключение на строительство аэропорта в Вологде

Другие аэропорты Москвы также испытывают трудности: в Домодедово самолеты приходится буквально откапывать из-под снега.