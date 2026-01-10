Хаос и митинги в аэропорту Шеремьетево
В московском аэропорту Шереметьево очень плохо тысячам людей. Из-за снегопада, которого в Москве не было 56 лет по высоте снежного покрова, сотни рейсов задержаны.
Люди часами
Есть видео, где толпа людей требует свой багаж и скандирует фразу «Где багаж?»
Шансов, что ситуация и погода нормализуются в ближайшие дни, нет. Когда же будут первые драки между сотрудниками и пассажирами?
Другие аэропорты Москвы также испытывают трудности: в Домодедово самолеты приходится буквально откапывать из-под снега.