156 населенных пунктов Вологодчины лишись электричества
Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
156 населенных пунктов Вологодчины испытали проблемы с электроснабжением по данным на 21-00 вчера
Причиной названы снегопад и морозы, которые привели к обрывам линий электропередач. В тех самых 156 населенных пунктов без электричества были 3810 человек в Грязовецком, Междуреченском, Череповецком, Тотемском округах.
Десятки человек
Ситуация изменилась в области к сегодняшнему дню. Устранены нарушения подачи электричества, случившиеся вчера. Но ночью были новые отключения. Сегодняшнее утро без света остаются 657 жителей в 21 населенном пункте.
Синоптики предупреждают о новом циклонe с сильными снегопадами и ветром.