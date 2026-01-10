156 населенных пунктов Вологодчины лишись электричества

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

156 населенных пунктов Вологодчины испытали проблемы с электроснабжением по данным на 21-00 вчера

Причиной названы снегопад и морозы, которые привели к обрывам линий электропередач. В тех самых 156 населенных пунктов без электричества были 3810 человек в Грязовецком, Междуреченском, Череповецком, Тотемском округах.

Десятки человек работали над решением проблемы. В Тотемском округе в д. Погорелово котельная была переведена на резервный источник электроснабжения.

Ситуация изменилась в области к сегодняшнему дню. Устранены нарушения подачи электричества, случившиеся вчера. Но ночью были новые отключения. Сегодняшнее утро без света остаются 657 жителей в 21 населенном пункте.

Последствия залпового снегопада устраняли в Вологде минувшей ночью

Синоптики предупреждают о новом циклонe с сильными снегопадами и ветром.