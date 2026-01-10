Кому будут штрафы за получение переводов на карту

Источник фото: Sergey Elagin/Business Online

За переводы на карту россиянам может грозить штраф, если ФНС признает их доходом без уплаты налога.

Это мнение гендиректора Национальной юридической компании «Митра» Мирзоева.

Налоговики могут признать такие переводы доходом от продажи товаров и услуг, аренды имущества. Также переводы на карту могут быть сочтены доходом от сотрудничества с компанией или индивидуальным предпринимателем

Способом получения информации для налоговой может быть проверка банков, ИП, юридических лиц, информация от государственных служб и доносы граждан.

Сумма штрафов может составить от 20% до 40% от суммы дохода. За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей.

Вариантом избежать штрафов может быть оформление самозанятости и получение дохода через чек.

