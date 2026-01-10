Кому будут штрафы за получение переводов на карту
Источник фото: Sergey Elagin/Business Online
За переводы на карту россиянам может грозить штраф, если ФНС признает их доходом без уплаты налога.
Налоговики могут признать такие переводы доходом от продажи товаров и услуг, аренды имущества. Также переводы на карту могут быть сочтены доходом от сотрудничества с компанией или индивидуальным предпринимателем
Способом получения информации для налоговой может быть проверка банков, ИП, юридических лиц, информация от государственных служб и доносы граждан.
Сумма штрафов может составить от 20% до 40% от суммы дохода. За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей.
Вариантом избежать штрафов может быть оформление самозанятости и получение дохода через чек.
