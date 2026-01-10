Новости

Украинская гимнастка Высочанская пожаловалась на российских и белорусских спортсменок

Высочанская сказала, что спортсменки из Белоруссии и РФ ведут себя вызывающе


Украинская гимнастка Высочанская сказала, что спортсменки из Белоруссии и РФ ведут себя вызывающе.

«Морально тяжело находиться с ними в одном тренировочном зале».

Спорт, особенно международный, всегда был политикой. Политизация спортсменов – дело обычное в любую эпоху. Особенно в эпоху конфликтов между странами. Но есть разница между гордостью за страну, агентом которой является спортсмен на международных соревнованиях и намеренно негативным поведением по причине убеждений. Высочанская причиной поведения коллег видит именно политику РФ и Белоруссии по отношению к Украине.

«Соревноваться с ними морально очень тяжело, ведь эти страны часто ведут себя вызывающе».

Высочанская добавила, что Федерация гимнастики в целом так не настроена к украинским спортсменкам.

«Президент Международной федерации гимнастики говорит, что все мы его дети, и он хочет создать площадку мира».

