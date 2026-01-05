На чем россияне заработали в 2025 году: золото обошло акции и валюту
Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
В 2025 году у частных инвесторов случился редкий «переворот ожиданий»: привычные ставки — на рост российских акций и ослабление рубля — не стали главной историей года.
На первый план
Золото поддержал и новый макрофон: в США инфляция замедлялась, а ставка ФРС пошла вниз — среда, в которой «непроцентные» активы обычно чувствуют себя увереннее. Для россиян эффект оказался двояким: в рублях рост золота частично «съедало» укрепление национальной валюты, но сам факт такого рывка поменял психологию — 2025-й показал, что защита капитала может обгонять многие «рисковые» идеи.
Вторая важная тема года — депозиты. Да, ставки снижались вслед за ключевой, но даже на этом спуске вкладчики успели зафиксировать очень высокие уровни доходности, а рынок фактически напомнил: иногда самый скучный инструмент оказывается самым конкурентным по результату. И вот главный вывод, который многие сформулировали только к декабрю: в эпоху резких разворотов выигрывает не тот, кто угадывает «самый доходный актив», а тот, кто заранее строит портфель так, чтобы пережить любой сценарий — от валютных сюрпризов до новой волны бегства в качество.