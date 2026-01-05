На чем россияне заработали в 2025 году: золото обошло акции и валюту

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В 2025 году у частных инвесторов случился редкий «переворот ожиданий»: привычные ставки — на рост российских акций и ослабление рубля — не стали главной историей года.

На первый план вышло золото: защитный актив внезапно превратился в источник рекордной доходности, причем не только из‑за нервной геополитики. Параллельно центробанки развивающихся стран наращивали золотые резервы — по сути, страхуя суверенные активы от новых ограничений. В результате драгметалл закрепился в режиме «убежища» уже не для отдельных инвесторов, а для целых финансовых систем.

Золото поддержал и новый макрофон: в США инфляция замедлялась, а ставка ФРС пошла вниз — среда, в которой «непроцентные» активы обычно чувствуют себя увереннее. Для россиян эффект оказался двояким: в рублях рост золота частично «съедало» укрепление национальной валюты, но сам факт такого рывка поменял психологию — 2025-й показал, что защита капитала может обгонять многие «рисковые» идеи.

Анатолий Вассерман назвал главные риски для России после дерзости США в Венесуэле

Вторая важная тема года — депозиты. Да, ставки снижались вслед за ключевой, но даже на этом спуске вкладчики успели зафиксировать очень высокие уровни доходности, а рынок фактически напомнил: иногда самый скучный инструмент оказывается самым конкурентным по результату. И вот главный вывод, который многие сформулировали только к декабрю: в эпоху резких разворотов выигрывает не тот, кто угадывает «самый доходный актив», а тот, кто заранее строит портфель так, чтобы пережить любой сценарий — от валютных сюрпризов до новой волны бегства в качество.