Не тащите ёлку к помойке: как вологжанам с 17 января превратить «праздничный мусор» в тепло для зверей

С 17 января у вологжан появится простой способ красиво «закрыть» новогодний сезон — не выносить ёлку на контейнерную площадку, а отправить её на переработку.

В городе стартует традиционная экологическая акция «дЕльный круговорот»: хвойные деревья будут принимать с 17 по 24 января, а основной день сдачи — 17 января. Пункты откроются с 12:00 до 16:00 в популярных городских пространствах — от бульвара Пирогова и Фрязиновского парка до парка Ветеранов и аллеи Ильюшина, а также у «Добро.Центра» на улице Пугачёва, 57а .

У акции — редкий для «праздничной утилизации» финал: ёлки не просто измельчат, а превратят в щепу, которая пригодится Вологодскому ботаническому саду. Там её используют как подстилку для животных и как утеплитель для растений — то есть ваше дерево буквально продолжит работать на жизнь и тепло, только уже не в квартире, а в городском зелёном хозяйстве.

Если в основной день вы не успеете, предусмотрены стационарные точки приёма с 17 по 24 января — помимо «Добро.Центра», это несколько жилых кварталов и микрорайон Лоста.