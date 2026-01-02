Колонку JBL нашли на берегу океана: 3 месяца в воде — и она работает

История моментально разлетелась по соцсетям

На бразильском берегу океана туристы подняли из прибоя портативную колонку JBL — по словам очевидцев, она провела в воде больше трёх месяцев и… продолжила играть. История моментально разлетелась по соцсетям, потому что бьёт в самое любопытное: правда ли современная электроника стала настолько «неубиваемой», или перед нами красивая легенда, в которой потеря, море и удача сложились в вирусный сюжет?

Теоретически шанс есть — но с важными оговорками. Маркировка «водозащиты» вроде IPX7 означает не «можно утопить на сезон», а кратковременное погружение при лабораторных условиях. Это защита от чистой пресной воды, а океан — совсем другая среда: соль ускоряет коррозию, песок забивает мембраны и кнопки, а перепады температуры и ультрафиолет добивают резинки и клеевые швы.

Даже если корпус пережил купание, «три месяца в солёной воде» требуют невероятного везения: колонка могла лежать не на глубине, а в мокром песке, попадать под короткие приливы, быть частично закрыта водорослями или мусором, а аккумулятор — сохранить заряд благодаря редкому включению.