Новости

Денежный дождь и 2 квартиры: женщина получала деньги на ребенка, которого нет

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
недвижимость происшествия экономика

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Перми, используя мошенническую схему, завладела суммой свыше 1,6 миллиона рублей, представляя ложные сведения о рождении четвертого ребенка.


Преступление раскрыли сотрудники правоохранительных органов
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Пермскому краю, женщина обратилась в многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением о родах на дому. На основании предоставленных ею сфальсифицированных документов было выдано свидетельство о рождении, что позволило ей на протяжении более пяти лет получать социальные выплаты на несуществующего ребенка.

Более того, злоумышленница сумела воспользоваться государственными программами поддержки, благодаря чему приобрела по льготной цене две квартиры в Пермском крае.

Действия сорокалетней гражданки квалифицированы как уголовное преступление, что повлекло за собой возбуждение соответствующего дела. На сегодняшний день следствие завершено, и материалы переданы на рассмотрение в судебные органы.

Ранее СМИ сообщали про такую цыганскую схему доить бюджет в более крупных размерах. Тогда были выдуманы 664 ребенка.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Колонку JBL нашли на берегу океана: 3 месяца в воде — и она работает
2026 станет годом Рубцова на Вологодчине
«Муж года» почти уехал на ледяной скульптуре