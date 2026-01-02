Денежный дождь и 2 квартиры: женщина получала деньги на ребенка, которого нет

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Перми, используя мошенническую схему, завладела суммой свыше 1,6 миллиона рублей, представляя ложные сведения о рождении четвертого ребенка.

Преступление раскрыли сотрудники правоохранительных органов

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Пермскому краю, женщина обратилась в многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением о родах на дому. На основании предоставленных ею сфальсифицированных документов было выдано свидетельство о рождении, что позволило ей на протяжении более пяти лет получать социальные выплаты на несуществующего ребенка.

Более того, злоумышленница сумела воспользоваться государственными программами поддержки, благодаря чему приобрела по льготной цене две квартиры в Пермском крае.

Действия сорокалетней гражданки квалифицированы как уголовное преступление, что повлекло за собой возбуждение соответствующего дела. На сегодняшний день следствие завершено, и материалы переданы на рассмотрение в судебные органы.