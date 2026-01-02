«Муж года» почти уехал на ледяной скульптуре

2026 только начался и уже есть претендент на ироничное звание «муж года». Он живет в Москве и любит жену больше, чем здравый смысл.

В ночь с 1 на 2 января этот мужчина предпринял попытку похитить автомобиль, выполненный из ледяной глыбы. Мужчина на территорию Парка Победы и направился к одной из ледовых композиций, а именно к автомобилю, воспроизводящему образ из киноленты «Улицы Ангела».

После тщательного изучения экспоната, он проник внутрь и начал предпринимать безуспешные попытки отделить его от основания. Сотрудники службы охраны фестиваля позже сообщили, что изначально восприняли происходящее за шутку или арт-акцию, однако впоследствии все же обратились в правоохранительные органы.

Злоумышленник, не сумев сдвинуть с места массивную скульптуру, попытался скрыться с места преступления, но был задержан. В своих объяснениях он заявил, что хотел преподнести жене «оригинальный презент», а ледовая скульптура показалась ему «привлекательной и абсолютно бесплатной».