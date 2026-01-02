Адыгея уже 3 суток ужаса без воды и света

Жители Республики Адыгея уже третий день остаются без воды и электричества из-за сильного снегопада. Им приходится растапливать снег в кастрюлях.

Местные жители Майкопа рассказывают в телеграм-каналах, что 30 декабря в Красноармейском переулке и некоторых других районах были отключены водоснабжение и электроэнергия, при этом обещали восстановить их к вечеру. Однако этого так и не случилось. В водоканале, по словам местных, сообщили, что производится плановое переключение на новую водопроводную линию и посоветовали обратиться в компанию «Южгазстрой». Тем не менее, жители утверждают, что там не отвечают на звонки.

«Сейчас уже 3-е суток, как мы сидим в доме без воды, никакого подвоза воды не производится, топим снег, ходим к людям неподалёку набирать воду в бутылки. У соседей отопление работает только при циркуляции воды, а на улице мороз».

В результате сильного снегопада в некоторых районах города произошло обрывание проводов, что привело к отключению электричества. Из-за образовавшихся сугробов проезд затруднен, и, по словам местных жителей, пункты обогрева пока не созданы.

Городская администрация призывает людей выйти с лопатами, чтобы помочь в расчистке улиц, так как сугробы достигают поясницы.

Число жителей без электричества и воды достигает 40 тысяч человек. Пока непонятно, когда закончится коммунальная катастрофа в Адыгее.