Адыгея уже 3 суток ужаса без воды и света
Жители Республики Адыгея уже третий день остаются без воды и электричества из-за сильного снегопада. Им приходится растапливать снег в кастрюлях.
Местные жители Майкопа
«Сейчас уже 3-е суток, как мы сидим в доме без воды, никакого подвоза воды не производится, топим снег, ходим к людям неподалёку набирать воду в бутылки. У соседей отопление работает только при циркуляции воды, а на улице мороз».
В результате сильного снегопада в некоторых районах города
Городская администрация призывает людей выйти с лопатами, чтобы помочь в расчистке улиц, так как сугробы достигают поясницы.
Число жителей без электричества и воды достигает 40 тысяч человек. Пока непонятно, когда закончится коммунальная катастрофа в Адыгее.