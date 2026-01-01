Народ Ирана обнищал и громит военные базы

В Иране уже несколько дней происходят протесты, вызванные обвалом нацвалюты и инфляцией в 50%

Власти объясняют экономические проблемы психологическими проблемами.

Проправительственные группировки не церемонятся с протестующим населением. Есть, как минимум, один погибший.

Но насилие не останавливает население, которое усиливает нажим на сторонников диктатуры. Протестующие подожгли, как минимум, одну военную базу. Это база «Басидж» карательных сил в Ченаре.

Это местные опричники, политическая полиция. Военизированное ополчение «Басидж» входит в состав КСИР — Корпуса стражей исламской революции. Режим мулл использует его для подавления протестов.

Сын последнего шаха Реза Пехлеви, находящийся за границей, поприветствовал демонстрации и призвал карательные органы властей Ирана не выступать против населения.