С 01 января 2026 в Латвии вступают в силу законы о сохранении культурной идентичности и единообразии.

В латвийских школах отныне запрещено преподавание русского языка в качестве иностранного.

Также прекращено вещание на русском языке по государственным теле- и радиоканалам. В дополнение к этому, налог на добавленную стоимость при продаже книг на русском языке увеличивается до 21%.

Правительство страны заявило о создании единого информационного поля, в котором вся информация должна быть представлена только на латышском языке или на одном из официальных языков Евросоюза.

Подобные меры власти объяснили соображениями национальной безопасности и культурной идентичности. В условиях риска войны между европейскими странами и РФ, о чем регулярно заявляют в Европе, новые меры должны снизить влияние местных агентов влияния РФ.