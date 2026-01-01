Сегодня розыгрыш 1,5 млрд рублей от «Мечтамиллиона»

По информации бренда «Национальная Лотерея», в рамках тиража будет разыграно от 1,5 млрд рублей, включая гарантированный суперприз 100 000 000 рублей. Выигрышными станут два билета из трёх.

Розыгрыш продлится до 39-го хода, пока в лототроне не останется всего один шар. Чтобы получить суперприз, игроку необходимо закрыть игровое поле до 18-го хода.

Кроме суперприза у участников есть шанс на другие крупные выигрыши: по 2 000 000 и 1 000 000 рублей, а также тысячи призов меньшего номинала — от 10 000 до 100 рублей.

Крупные суммы выигрывают единицы покупателей билетов. Но верят в мечту и в свою удачу множество людей.

Например, за 2025 на Вологодчине 37 тысяч раз случились выигрыши в лотерею. И только 6 человек выиграли по 1 млн рублей.