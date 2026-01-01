Зона евро стала больше на 1 славянскую страну

Болгария официально приняла евро в полночь 1 января 2026 года

Болгария официально приняла евро в полночь 1 января 2026 года, став 21-м членом еврозоны спустя почти 19 лет после вступления в Европейский союз. Балканская страна попрощалась с болгарским левом, своей валютой с конца XIX века. Курс конвертации был зафиксирован на уровне 1,95583 лева за евро. Обе валюты будут находиться в обращении в течение января, хотя сдачу необходимо выдавать в евро. С 1 февраля евро станет единственным законным платежным средством Болгарии.

Теперь в зоне евро из 21 страны-участницы 8 стран славянские. Долгий переход Болгарии в еврозону объясняется долгой борьбой с инфляцией в этой стране и законодательной подготовкой перехода на новую валюту.

Таким образом, переход в зону евро это не только новые возможности для развития экономики Болгарии, но и свидетельство ее устойчивости.